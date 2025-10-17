Pokémon Legends Z-A Yveltal Location: Where to catch Yveltal in Pokemon Legends Z-A

Are you looking for where to catch Yveltal in Pokémon Legends Z-A?

Yveltal is one of Pokémon Legends Z-A’s few Legendary Pokémon. As one half of the Legendary Duo from the Kalos region, Yveltal makes its return in Pokémon Legends Z-A.

In this guide, we’ll explain to you how to catch Yveltal in Pokémon Legends Z-A.

It’s worth noting from the jump that you’ll need to have completed the main game to catch Yveltal, as well a the other Legendary Pokemon, so some potential spoilers ahead.

Once you've caught Yveltal, check out our guide on how to catch its partner Legendary, Xerneas.

Once you’ve completed the game, head to Hotel Z, and you’ll be told to speak to Mable at the Pokémon Research Lab. You’ll be given two missions. One of which will give you the other Legendary Pokémon in Pokémon Legends Z-A.

For Yveltal, you’ll have to head to Vinnie at Quasartico Inc. He’ll let you take on three Mega Rogue Evolution battles again, against Victreebel, Hawluca, and Tyranitar. These are slightly harder than they are in the main game, as you won’t have anyone with you, but considering the AI is pretty useless in the original versions of the fight, it’s not terribly difficult.

Once you’ve done this, you’ll get a location on your map to take on Yveltal on the top of a shopping center. Like its other Legendary Pokémon, it’s Level 75, so prepared for a tough battle. If you knock out Yveltal, you can keep replaying the battle.