Pokémon Legends Z-A Xerneas Location: Where to catch Xerneas in Pokemon Legends Z-A
Where to find the Legendary Pokemon Xerneas in Pokemon Legends Z-A
Looking for Xerneas in Pokémon Legends Z-A?
Xerneas is one of Pokémon Legends Z-A’s few Legendary Pokémon. As one half of the Legendary Duo from the Kalos region, Xerneas makes its return in Pokémon Legends Z-A.
In this guide, we’ll explain to you how to catch Xerneas in Pokémon Legends Z-A.
It’s worth noting from the jump that you’ll need to have completed the main game to catch Xerneas, as well a the other Legendary Pokemon, so some potential spoilers ahead.
Once you’ve finished the game, head back to Hotel Z. Once there, you’ll kick off the post-game quest that will lead you to catching both Legendary Pokémon from Pokémon X & Y.
After you speak to L, you’ll be directed to go to see Mable at her research lab. You’ll be given two quests, one for each of the Legendary Pokémon. In order to get Xerneas, you’ll have to catch or defeat Alpha Pokémon in Wild Zones 3, 5, and 9.
These are Steelix, Gallade, and Pangoro. Alpa Steelix can be found in Wild Zone 3, and is standing in the middle of the Wild Zone. Alpha Gallade is in Wild Zone 5 and can be found on the grassy pitch, and Alpha Pangoro is in Wild Zone 9, which can be found up a ladder to the left of the Battle Arena.
This is a good opportunity to catch these Pokémon as they don’t appear in the Wild.
Once you’ve done that, head back to Mable and she’ll give you the location of Xerneas.
Be careful, Xerneas is the joint-second highest rated Wild Pokémon, and will do serious damage. Unfortunately, Xerneas is Shiny Locked, but thankfully, you can’t fail this catch, as if Xerneas flees, you’ll be prompted to try the battle again and again until you manage it.