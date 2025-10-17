Pokémon Legends Z-A Wild Zone 19 Guide: All Pokémon locations in Wild Zone 19

This guide has all the Pokémon in Wild Zone 19 in Pokémon Legends Z-A.

Pokémon Legends Z-A introduces Wild Zones, new in-game areas that contain large amounts of wild Pokémon. These Wild Zones unlock as you progress through the game, and feature Pokémon of higher and higher level.

While plenty of Pokémon are easy enough to find, others are well hidden, and some require specific circumstances. Wild Zone 19 is one of the hardest Wild Zones to complete. Wild Zone 19 is set in a grassy area and features many bramble obstacles and Alpha Pokémon.

It’s worth noting that if you have obtained a Pokémon that’s featured in a Wild Zone via Evolution, it will appear as caught on the map screen checklist.

Some Pokémon that appear in Wild Zones can also appear elsewhere in the game as rewards for finishing missions.

In this guide, we will give you all the information you need to catch every Pokémon in the Wild Zone 19. Wild Zone 19 is the final Wild Zone that is unlocked prior to completing the game.

You’ll be notified via your Rotom Phone when you leave Hotel Z that a new Wild Area has been unlocked.

Wild Zone 19 in Pokémon Legends Z-A contains the following Pokémon:

Drampa

Cleffa

Clefairy

Eevee

Audino

Furfrou

Kangaskhan

Pokémon Legends Z-A Guides

Kangaskhan is very common in Wild Zone 19. It can appear as a standard, or an Alpha encounter.

Furfrou

Many Furfrou prowl around the area.

Drampa

Drampa is found on the middle plynth during the day.

Cleffa

Cleffa is found near Clefairy on the middle plynth, only at night.

Clefairy

Cleafairy appears in the middle platform during the night, dancing around for the Moon, as you’d expect.

Audino

Audino can be found wandering the Wild Zone at night, and will run when approached.

Eevee

Eevee can be found as both an Alpha and a standard encounter in Wild Zone 19. As a standard encounter, it can be found during the day between the bushes, and will occasionally run when encountered. The Alpha, through rarer, won’t run.