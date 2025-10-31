Pokémon Legends Z-A Wild Zone 13 Guide
How to catch every Pokémon in Wild Zone 13
Pokémon Legends Z-A Wild Zone 13 is one of the several Wild Zones that are on the edge of Lumiose City, with a total of six Pokémon to catch.
Wild Zone 13 is unlocked after several main missions. You’ll be notified via your Rotom Phone when you leave Hotel Z that a new Wild Area has been unlocked.
Other Wild Zones on the edge of the map typically include Pokémon hidden on secluded rooftops, as you’ll see in future Wild Zones, but for Wild Zone 13, all of the Pokémon appear on the ground.
Wild Zone 13 does have many Pokémon that only appear based on whether it’s day or night, so it’s worth checking our guide below for everything you need to know about Wild Zone 13.
In this guide, we will give you all the information you need to catch every Pokémon in the Wild Zone 13.
Wild Zone 13 in Pokémon Legends Z-A contains the following Pokémon:
- Vivillon
- Pinsir
- Heracross
- Scyther
- Phantump
- Weepinbell
All Pokémon in Wild Zone 13
Vivillon
Vivillon appears at the front gate of Wild Zone 13.
Heracross
Hercross appears during the day near the back gate of Wild Zone 13.
Weepinbell
Weepinbell appears during the day in Wild Zone 13. It also appears near an Alpha Weepinbell.
Scythur
Scythur can be found at night in Wild Zone 13.
Phantump
Phantump can be found near the outside buildings in Wild Zone 13, typically next to an Alpha Trevenant.
Pinsir
Pinsir appears in the central area of Wild Zone 13.
