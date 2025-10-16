Pokémon Legends Z-A Wild Zone 13 Guide: All Pokémon locations in Wild Zone 13

Having trouble finding Pokémon in Wild Zone 13 in Pokémon Legends Z-A?

Pokémon Legends Z-A introduces Wild Zones, new in-game areas that contain large amounts of wild Pokémon. While plenty of Pokémon are easy enough to find, others are well hidden, and some require specific circumstances.

In this guide, we will give you all the information you need to catch every Pokémon in the Wild Zone 13. Wild Zone 13 is unlocked after several main missions. You’ll be notified via your Rotom Phone when you leave Hotel Z that a new Wild Area has been unlocked.

Wild Zone 13 is one of the several Wild Zones that are on the edge of the map. These areas typically include Pokémon hidden on secluded rooftops, as you’ll see in future Wild Zones, but for Wild Zone 13, all of the Pokémon appear on the ground.

Wild Zone 13 does have many Pokémon that only appear based on whether it’s day or night, so it’s worth checking our guide below for everything you need to know about Wild Zone 13.

Wild Zone 13 in Pokémon Legends Z-A contains the following Pokémon:

  •  Vivillon
  • Pinsir
  • Heracross
  • Scyther
  • Phantump
  • Weepinbell

Vivillon

Vivillon appears at the front gate of Wild Zone 13.

Heracross

Hercross appears during the day near the back gate of Wild Zone 13.

Weepinbell

Weepinbell appears during the day in Wild Zone 13. It also appears near an Alpha Weepinbell.

Scythur

Scythur can be found at night in Wild Zone 13.

Phantump

Phantump can be found near the outside buildings in Wild Zone 13, typically next to an Alpha Trevenant.

Pinsir

Pinsir appears in the central area of Wild Zone 13.