Pokémon Legends Z-A is here, and here is our complete guide to the Pokémon Legends Z-A Trade Codes to complete your Pokedex.

To complete the Pokémon Legends Z-A Pokedex, players will be required to trade, as the Blueberry Pokdex includes several trade evolutions, as well as some version exclusives.

As the list below describes, there are some Pokémon that will require items in order to evolve when trading, but if you don’t want to seek out the item, you can simply trade for the evolved form, which will still count towards the completion of your Pokédex.

So read on in this Pokémon Legends Z-A Trade Codes guide to complete your Pokédex.

Pokémon Legends Z-A Guides

Code 0063-0063

Item? No

Haunter

Code 0066-0066

Item? No

Spritzee

Code 0096 – 0096

Item? Sachet

Swirlix

Code 0098 – 0098

Item? Sachet

Machoke

Code 0126 – 0126

Item? No

Slowbro

Code 0139 – 0139

Item? King’s Rock

Scyther

Code 0176 – 0176

Item? Metal Coat

Phantump

Code 0182 – 0182

Item?

Onix

Code 0197 – 0197

Item? Metal Coat

Pumpkaboo

Code 0204 – 0204

Item? No