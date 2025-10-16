Pokémon Legends Z-A Trade Codes
All the trade codes you need for Pokemon Legends Z-A.
Pokémon Legends Z-A is here, and here is our complete guide to the Pokémon Legends Z-A Trade Codes to complete your Pokedex.
To complete the Pokémon Legends Z-A Pokedex, players will be required to trade, as the Blueberry Pokdex includes several trade evolutions, as well as some version exclusives.
As the list below describes, there are some Pokémon that will require items in order to evolve when trading, but if you don’t want to seek out the item, you can simply trade for the evolved form, which will still count towards the completion of your Pokédex.
So read on in this Pokémon Legends Z-A Trade Codes guide to complete your Pokédex.
Pokemon Legends Z-A Trade Codes
Kadabra
Code 0063-0063
Item? No
Haunter
Code 0066-0066
Item? No
Spritzee
Code 0096 – 0096
Item? Sachet
Swirlix
Code 0098 – 0098
Item? Sachet
Machoke
Code 0126 – 0126
Item? No
Slowbro
Code 0139 – 0139
Item? King’s Rock
Scyther
Code 0176 – 0176
Item? Metal Coat
Phantump
Code 0182 – 0182
Item?
Onix
Code 0197 – 0197
Item? Metal Coat
Pumpkaboo
Code 0204 – 0204
Item? No