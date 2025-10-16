Pokémon Legends Z-A Shiny Lock: All Shiny Locked Pokémon in Pokémon Legends Z-A
A “Shiny Lock,” is a term for when an in-game Pokemon CAN’T be Shiny under any circumstances. In previous games, this has typically be the case for Mythical Pokémon or some Legendary Pokémon; however, it has become more common in recent years.
In this guide, we’ll tell you every Pokémon in Pokémon Legends Z-A that is Shiny Locked, so that hopefully you don’t waste too much time trying to soft-reset to find a Shiny Pokémon.
Pokémon Legends Z-A Shiny Lock: Are the starters in Pokémon Legends Z-A Shiny Locked?
Yes. The starters in Pokémon Legends Z-A are Shiny Locked. However, the Pokémon Legends Z-A starters are available in the wild in the post-game, where they CAN be shiny hunted.
Pokémon Legends Z-A Shiny Lock: Are the Legendary Pokémon Shiny Locked?
Yes. Legendary Pokémon are Shiny Locked, as they count as static encounters, and all in-game static encounters are Shiny Locked.
Pokémon Legends Z-A Shiny Lock: Are in-game trade Pokémon Shiny Locked?
Yes, in-game trades are Shiny Locked, meaning regional variations that can only be obtained via in-game trades, can’t be Shiny.
Pokémon Legends Z-A Shiny Lock: Are the fossils in Pokémon Legends Z-A Shiny Locked?
No! Fossil Pokémon are not Shiny Locked in Pokémon Legends Z-A.