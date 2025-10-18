Pokemon Legends Z-A Shiny Farming: Hunt unlimited Shiny Pokemon in Pokemon Legends Z-A

Pokemon Legends Z-A may be the easiest game to hunt Shiny Pokemon in ever released.

The new game, which doesn’t even have the Shiny Sandwich mechanics, or mass outbreaks of previous Pokemon titles, has a seperate set of mechanics which have caused fans to think that Shiny hunting may never be the same again.

In this guide we’ll explain the changes to you, and show you the early-game spot which makes this all possible.

In Pokemon Legends Z-A, Shiny Pokemon are much easier to find, and catch. That’s because in the game, once a Pokemon has spawned as Shiny, it will remain Shiny as long as the Pokemon hasn’t been encountered. For example, if you enter a Wild Zone and find a Shiny Haunter, and then leave that Wild Zone and come back, it will remain Shiny. That is because, for the first time ever, the game keeps track of the last 10 non-interacted with Shiny Pokemon in your game in the game’s code.

This is presumably so that if you miss a Shiny when running past it in the city, you can still go back and get it. This also means that if you were able to force infinite re-rolls of a certain area, then you’d be able to generate infinite chances at a Shiny. Well, funny you mention that.

In Wild Zone 3, there is a set of stairs that once entered, will reroll the Pokemon in the Wild Zone. Once that Pokemon has been rolled as a Shiny, it won’t despawn, so if you leave your controller on, with the left stick held down, going back and forth in and out of those stairs, you can spawn a massive amount of Shiny Pokemon in a short space of time.

In Wild Zone 3, you can get Shiny Pancham, Espurr, Pikachu, Litleo, Skiddo, and, just outside the Wild Zone, a Pidgey, which is very commonly Shiny.

For more information on Shiny Pokemon, check out our extensive Shiny Pokemon guide.