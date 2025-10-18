Pokémon Legends Z-A Riolu Evolution Method: How to evolve Riolu in Pokemon Legends Z-A

Wondering how to evolve Rilou into Lucario in Pokémon Legends Z-A?

Riolu and Lucario are extremely popular Pokémon, and both of them are included in Pokémon Legends Z-A. Lucario is also one of the earliest Mega Evolved Pokémon that you can access in the game if you go to the correct place.

However, unlike most Pokémon, Riolu doesn’t evolve via level-up; instead, it has a different method. In this guide, we’ll explain how to evolve Riolu into Lucario in Pokémon Legends Z-A.

Pokémon Legends Z-A Guides

Looking for Riolu? Check out our complete guide on how to find Riolu in Pokémon Legends Z-A.

Pokémon Legends Z-A Riolu Evolution Method: How to evolve Riolu

Riolu is a friendship evolution. Friendship is one of the most confusing mechanics in Pokémon Legends Z-A, because the game doesn’t offer a way for you to track your friendship level with a particular Pokémon.

However, in modern Pokémon games, specifically Pokémon Legends Z-A, there are ways that you can manipulate the friendship level of a Pokémon and force it to get to maximum friendship very quickly. One of the ways to do this is to visit cafes with a Pokémon as the only Pokémon in your party. This will raise your friendship level.

If you’re later in the game and you have a lot of training items, like Carbos, Iron, or Protein, feeding lots of these to your Pokémon will also cause your friendship level to go up. If you have a high enough friendship level with Riolu during the day, you’ll be able to see on your menu that it is ready to evolve into Lucario.