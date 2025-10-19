Pokemon Legends Z-A Legendary Pokemon: All Legendary Pokemon in Legends Z-A

Looking for all of the Legendary Pokémon in Pokémon Legends Z-A?

Pokémon Legends Z-A currently features three Legendary Pokémon. While we know that the Pokémon Legends Z-A DLC Mega Dimension will see the return of Hoopa, currently, the game only features 3 legendary Pokémon.

In this guide, we’ll explain how to get all three of these Legendary Pokémon

Xerneas is likely to be the first Legendary Pokémon that you encounter in Pokémon Legends Z-A.

Xerneas can only be caught in the post-game, as part of a mission that you’ll be given once you return to Hotel Z following the conclusion of Pokémon Legends Z-A.

The Legendary Pokémon can be encountered at Level 75, so be prepared. For a more detailed explanation, check out our detailed guide on where to get Xerneas in Pokémon Legends Z-A.

Yveltal

Yveltal is likely to be the second Legendary Pokémon that you encounter in Pokémon Legends Z-A, although if you want, you can do this half of the quest before you do the Xerneas quest.

The Legendary Pokémon can be encountered at Level 75, so be prepared. For a more detailed explanation, check out our detailed guide on where to get Yveltal in Pokémon Legends Z-A.

Zygarde

Zygarde is the final Legendary Pokémon that is currently available in Pokémon Legends Z-A.

Zygarde is a three-part fight in the same style as the Rogue Mega Evolution fights during the main game.

The Legendary Pokémon can be encountered at Level 84, so be prepared. This makes Zygarde the highest-rated Legendary Pokémon encounter in any game, and one of the highest-rated wild encounters ever.

For a more detailed explanation, check out our detailed guide on where to get Zygarde in Pokémon Legends Z-A.