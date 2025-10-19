Pokemon Legends Z-A Legendary Pokemon: All Legendary Pokemon in Legends Z-A
All the legendary Pokemon in Pokemon Legends Z-A
Looking for all of the Legendary Pokémon in Pokémon Legends Z-A?
Pokémon Legends Z-A currently features three Legendary Pokémon. While we know that the Pokémon Legends Z-A DLC Mega Dimension will see the return of Hoopa, currently, the game only features 3 legendary Pokémon.
In this guide, we’ll explain how to get all three of these Legendary Pokémon
Pokémon Legends Z-A Guides
Wild Zone Complete Guides
- Wild Zone 1 Complete Guide
- Wild Zone 2 Complete Guide
- Wild Zone 3 Complete Guide
- Wild Zone 4 Complete Guide
- Wild Zone 5 Complete Guide
- Wild Zone 6 Complete Guide
- Wild Zone 7 Complete Guide
- Wild Zone 8 Complete Guide
- Wild Zone 9 Complete Guide
- Wild Zone 10 Complete Guide
- Wild Zone 11 Complete Guide
- Wild Zone 12 Complete Guide
- Wild Zone 13 Complete Guide
- Wild Zone 14 Complete Guide
- Wild Zone 15 Complete Guide
- Wild Zone 16 Complete Guide
- Wild Zone 17 Complete Guide
- Wild Zone 18 Complete Guide
- Wild Zone 19 Complete Guide
- Wild Zone 20 Complete Guide
Shiny Pokémon Guide | Riolu Location | Dratini Location | Mystery Gifts | Eeveelution Guide | Charmander, Bulbasaur, and Squirtle locations | Shiny Locked Pokémon Guide | Guidance from a Yoga Master Walkthrough | Canari Quiz Answers | Riolu Evolution | Unlimited Shiny Pokémon Farming | Swirlix Evolution Guide | Get Well Fennekin Walkthrough | How to catch Zygarde walkthrough | All Mega Evolutions | How to get Froakie |
Pokémon Legends Z-A Legendary Pokémon
Xerneas
Wild Zone Complete Guides
- Wild Zone 1 Complete Guide
- Wild Zone 2 Complete Guide
- Wild Zone 3 Complete Guide
- Wild Zone 4 Complete Guide
- Wild Zone 5 Complete Guide
- Wild Zone 6 Complete Guide
- Wild Zone 7 Complete Guide
- Wild Zone 8 Complete Guide
- Wild Zone 9 Complete Guide
- Wild Zone 10 Complete Guide
- Wild Zone 11 Complete Guide
- Wild Zone 12 Complete Guide
- Wild Zone 13 Complete Guide
- Wild Zone 14 Complete Guide
- Wild Zone 15 Complete Guide
- Wild Zone 16 Complete Guide
- Wild Zone 17 Complete Guide
- Wild Zone 18 Complete Guide
- Wild Zone 19 Complete Guide
- Wild Zone 20 Complete Guide
Shiny Pokémon Guide | Riolu Location | Dratini Location | Mystery Gifts | Eeveelution Guide | Charmander, Bulbasaur, and Squirtle locations | Shiny Locked Pokémon Guide | Guidance from a Yoga Master Walkthrough | Canari Quiz Answers | Riolu Evolution | Unlimited Shiny Pokémon Farming | Swirlix Evolution Guide | Get Well Fennekin Walkthrough | How to catch Zygarde walkthrough | All Mega Evolutions | How to get Froakie |
Xerneas can only be caught in the post-game, as part of a mission that you’ll be given once you return to Hotel Z following the conclusion of Pokémon Legends Z-A.
The Legendary Pokémon can be encountered at Level 75, so be prepared. For a more detailed explanation, check out our detailed guide on where to get Xerneas in Pokémon Legends Z-A.
Yveltal
Yveltal is likely to be the second Legendary Pokémon that you encounter in Pokémon Legends Z-A, although if you want, you can do this half of the quest before you do the Xerneas quest.
The Legendary Pokémon can be encountered at Level 75, so be prepared. For a more detailed explanation, check out our detailed guide on where to get Yveltal in Pokémon Legends Z-A.
Zygarde
Zygarde is the final Legendary Pokémon that is currently available in Pokémon Legends Z-A.
Zygarde is a three-part fight in the same style as the Rogue Mega Evolution fights during the main game.
The Legendary Pokémon can be encountered at Level 84, so be prepared. This makes Zygarde the highest-rated Legendary Pokémon encounter in any game, and one of the highest-rated wild encounters ever.
For a more detailed explanation, check out our detailed guide on where to get Zygarde in Pokémon Legends Z-A.