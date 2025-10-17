Pokemon Legends Z-A Guidance from a Yoga Master Walkthrough: Where to find the legendary yoga master

Looking for the solution to the Guidance from a Yoga Master side mission in Pokémon Legends Z-A?

Guidance from a Yoga Master is a side mission 35 in the game. It’s received from Paix, whom you’ll be able to meet early in the game once you’ve unlocked side missions. You can see a complete list of side missions on the map screen.

In this side quest, Paix (that’s really their name) is looking for some help with their Meditite. They’ll ask you to find the legendary yoga master in order to help the poor Pokémon. Unlike most side quests in the game, you aren’t given specific instructions on where to go, so in this guide, we’ll show you exactly where you should head to find the yoga master.

So read on to find out where to find the Yoga Master in Pokémon Legends Z-A.

You can find the Yoga Master in Wild Zone 3.

Wild Zone 3 has a set of stairs you can access behind the Alpha Litleo. Go to the top of these stairs, and you’ll find the Yoga Master. Speak to them, a brief cutscene will play, where Meditite will train with its evolved form, Medicham, and then you’ll have completed the Guidance from a Yoga Master side mission.

You’ll also receive 2000 Pokedollars, the Twisted Spoon item, and 5 small exp candies.