Pokémon Legends Z-A Get Well Fennekin Walkthrough: How to heal Fennekin in Pokemon Legends Z-A

Looking for the solution to the Get Well, Fennekin mission in Pokémon Legends Z-A?

Get Well, Fennekin is one of the first side missions you can get in Pokémon Legends Z-A.

This mission is one that you should do as quickly as you can, as the reward for completing it is a Pokemon that you can only catch in the wild in one of the final Wild Zones in the game.

So read on to find out how to complete Get Well, Fennekin in Pokémon Legends Z-A.

In order to heal Fennekin, you’re going to need to get a Revitalizing Twig. This isn’t a traditional item that can be purchased at the PokeMart; instead, you’re going to have to find a specific character that will give you the item.

The game doesn’t tell you where to find this character, but thankfully, you won’t have to travel too far to get it.

In order to get the Revitalizing Twig, you’ll have to speak to an old man, sitting at a Cafe on Vernal Avenue, across from the Pokémon Center, and next to the Holovator. Once you get close enough, the game will highlight the blue exclamation mark above his head. You can see where he is in the screenshot below.

Once you’ve spoken to the old man, head back to the woman with the Fennekin and give her the item. Then, a brief cutscene will play during which it’s revealed that the woman would like you to look after Fennekin for her, and thus, you can add a free Fennekin to your team early in the game.