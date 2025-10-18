Pokémon Legends Z-A Canari Quiz Answers

Looking for the answers to the Canari Quiz in Pokémon Legends Z-A?

As part of the main quest of Pokémon Legends Z-A, you’ll eventually get to the point where you’re asked to take on Canari as part of the Z-A Royale. However, in order to have your promotion match against Canari, you’re first going to have to take part in a quiz.

The Canari quiz is a series of true or false questions you have to get right to proceed with the mission and eventually unlock the promotion match. In this guide, we’ll give you all the answers to the Canari quiz.

The password to enter is Let’s Go DYN4MO!. Once you’ve successfully repeated the password to the guard, you’ll be let into the Canari quiz area.

Canari Quiz Question 1: True or false? I’m crazy good at falling-block puzzle games!

The first question is an easy one if you’ve been paying attention to the dialogue just before this mission. The question is – True or false? I’m crazy good at falling-block puzzle games!. The answer to this is true.

Canari Quiz Question 2: True or false? Macarons are my favorite food!

The next question is True or false? Macarons are my favorite food!. The answer to this is false. Run to the red box.

Canari Quiz Question 3: True or false? Electric-type Pokémon are my fave!

If you couldn’t tell by the fact you’re in a power station, or the fact that Canari is wearing yellow, or the many lightning bolts all around you, the answer to True or false? Electric-type Pokémon are my fave! is true. Run to the green box.

Canari Quiz Question 4: Find a dessert for Eelektross

For the last question, you need to find a sweet treat for Eelektross. Thankfully, the game makes this very easy. You’ll literally get a mission marker to head to cafe, where you’ll get the dessert that Eelektross wants. Once you’ve collected it, head back to Canari. This is the end of the quiz section. After this, you’ll take on some generic battles on your way to meeting Canari.