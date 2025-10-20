Mega Floette is the last Pokémon you’ll unlock in your Pokémon Legends Z-A journey.

If you’ve finished the game, it’s likely that you’re collecting every Mega Evolution in Pokémon Legends Z-A. In that case, you may notice that even when you purchase every Mega Stone and complete every Rogue Mega Evolution battle in the game, you’ll still be missing one Mega Evolution.

That missing Evolution is Mega Floette, and in this guide we’ll explain exactly who to obtain it.

Warning: This guide contains spoilers for the end of Pokemon Legends Z-A.

If you’ve finished the game you’ve probably noticed A-Z’s Floette floating sadly by the window in Hotel Z, following the conclusion of the game. But, as long as you’re willing to grind, you can add Floette, and its Mega Evolution, to your team.

To get Mega Floette, you must first complete the game. Once you’ve done that, you’ll begin a new quest, centered on the Infinite Z-A Royale.

As it sounds, this means that the Z-A Royale is open again, and you can once again earn Challenger Tickets. In order to unlock Mega Floette, which will likely be the final Mega Evolution you need for your Mega Evolution Dex, you have to grind the Infinite Z-A Royale.

Once you’ve played 14 promotion matches in the Infinite Z-A Royale, you’ll be challenged by your rival. During this battle, your rival will use Floette, and Mega Evolve it. Simply defeat your rival and you’ll be given Floettite and A-Z’s Floette.

A-Z’s Floette is the only Floette that can use Mega Evolution, as typically a Pokemon can only Mega Evolve when it can no longer evolve any further, and a normal Floette can evolve into Florges. Thats how to get Mega Floette in Pokemon Legends Z-A.