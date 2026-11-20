GTA 6 full cast confirmed – Every actor in Grand Theft Auto 6
Here’s every actor in GTA 6
Rockstar has confirmed the full cast of actors in Grand Theft Auto 6.
While some eagle-eyed fans had been speculating about the game’s cast for month, Rockstar has now uploaded the game’s full credits to its website, meaning the entire GTA 6 cast is out in the wild.
So read on to find out the full cast of GTA 6. There may be spoilers ahead for characters that appear in the game, so keep that in mind before you proceed.
Check out our GTA 6 walkthrough hub.
Guides: If you're playing Grand Theft Auto 6, make sure to check out our complete walkthrough hub, featuring beginner tips, navigation experience explained, GTA 6 cheats, and more.
GTA 6 MAIN CAST
Rockstar has officially confirmed the main cast of GTA 6. While some actors have already confirmed that they’re in the game, such as Dylan Rourke and Manni L. Perez, others were unconfirmed until now.
- Jason Duval — Dylan Rourke
- Lucia Caminos — Manni L. Perez
- Donnie — Brad Carter
- Cal — Bobby Moynihan
- Brian Heder — Stephen Root
- Lori Heder — Orlagh Cassidy
- Kenton Rees — Machel Montano
- Andy — Mallory Wu
- Katerina Rosselli — Edwina Rai
- Mattia Tauro — Massi Pregoni
- Pilot Pete — Carl Palmer
- Captain Aldo Méndez — Chris McKinney
- Linda — Lisa Emery
- Vicki — Taryn Manning
- Dunk — Brad Fleischer
- Moses “Mo” Watkins — Aaron Morton
- Wyman — David Stishan
- Billy — Spenser Granese
- Bret Vogel — Jariko Denman
- Dre’Quan — Naiqui Macabroad
- Bae-Luxe — Hood Brat
- Roxy Rashad — Krissy Celess
- Boobie Ike — Mike Forbs
- Tyrone Russo — Taylor Novak
- Mia Caminos — Roselyn Sanchez
- Papa Audacity — Brian Furey
- Yago Jiménez — Victor Almanzar
- Yasmani Cabrera — Hiram Delgado
- Randy Kozlov — Serge Didenko
- Benedict Halifax — Ian Scott McGregor
- Karim — Rafi Silver
- Raul Bautista — Manny Perez
- Andrea — Christine Spang
- DWNPLY — Denzel Curry
- Raymond — Jaime Lincoln Smith
- Felipe — Alfredo Diaz
- Valentina — Josephine Phoenix
- Nicole Park — Sierra Katow
- Abraham Gonzalez — Nick Pupo
- Francisco “Cisco” Delgado — Mario D’Leon
- Nathan “Nate” Bozer — Brendan Sagalow
- Raina Koleva — Oksana Grishina
- Kordell Grant — Michael Jai White
- Andrés de León — J. Eddie Martinez
- Petra Navarro — Elaine Del Valle
- César Navarro — Anthony Ruiz
- Gustavo Herrera — Josue Gutierrez
- KD — Jordan J. Adams
- Rafa de León Navarro — Sebastian Montañez
- Omar Dawoud — Barzin Akhavan
- Dardan — Jake Ventimiglia
- Giorgio Gallo — Sergio Castellitto
- Vinny Capsik — Roger Wayne
- Liz Jackson — Tifané Williams
- Kevin Kueh — Abraham Lim
- The Hitman — Michael Hollick
- Deputy Sarah Fitzroy — Kelly Grago
GTA 6 FULL CAST
Rockstar has also revealed the game’s full cast, which includes minor characters.
- Donatello’s Assistant — Aaron Vargas
- Danny the Night Manager — Adrián Alvarado
- Rocky Chavez — Alain Uy
- Donatello Lambrini — Alex Boniello
- Kent Andrews — Alex Emanuel
- Cassie the Pillar — Alexandra Templer
- Dodo Rosebud — Alexandra Zellerbach
- Marissa Tercio — Ali Hoffmann
- Annabelle — Alix Elias
- Officer Jackson — Almeria Campbell
- Peewees Squatter — Amen Igbinosun
- Isabella Brady — Anna Eilinsfeld
- Evelyn Andrews — Anne Carney
- Senator Camila Fuentes — Annie Henk
- Cameron — Anthony Dasilva
- Percy — Anthony Robert Grasso
- Kamal — Arron Lloyd
- Mitico Mario — Bad Bunny
- Tip Dollaz — Barron B. Bass
- Bianca Celestino — Belén Cusi
- Dodo Jeff — Ben Fine
- Sam — Betsy Helmer
- Big Mike — Himself
- Andre Ye — Bobby Lee
- Bodega — Bodega the DJ
- Cullen — Brandon Zelman
- Parole Officer Walsh — Brian Dykstra
- Judd Beaven — Brian Hansbury
- Zaria “Ri Ri” Luckett — Brigitte Madera
- Arnold — Caesar Samayoa
- Wax — Cardo Got Wings
- Shirley Baker — Carolee Carmello
- Royce Jones — Charles S. Holt
- Peggy — Cheryl Stern
- EJ — Christian Clements
- Nayib — Christopher Tramantana
- Megan the Pillar — Cilda Shaur
- Brittney — Clarissa Thibeaux
- Sergeant Pete Galeki — Corey Sorenson
- Arlo — Dada 5000
- Sparky — Daniel Walton
- Pineapples — Danny Bolero
- Jimmy De Santa — Danny Tamberelli
- Alvan West — David Beach
- BootyBang Director — David Ebert
- Zeek — David J. Cork
- Bush — David the OH Oliver
- Gil Reynolds — Davram Stiefler
- Jacki — Devin Kessler
- Stevie J — DJ Stevie J
- Vypertec-100 — Donald Chang
- Marcel — Donathan Walters
- Ernesto — Ed Trucco
- Leif Åland — Edward Akrout
- Felix the Ten — Eli Kennedy
- Jenna the Whisper — Emily Dayton Evans
- Alicia — Emily McMurtry
- Frankie Delight — Eric William Morris
- Erjon — Franco Maicas
- Freddie — Freddie Gibbs
- Terro — G.K. Umeh
- Bledar — Gabriel Furman
- Janice — Gemma Dawson
- Officer Miguel Castro — Gene Gabriel
- Natalie the Pillar — Grasie Mercedes
- Dodo Steve — Gunnar Manchester
- Dante Fresh — Haas Manning
- Jaylah — Heather Alicia Simms
- Rhonda — Holly Stevenson
- Bert — Holter Graham
- MonaLi$a — Ivana Barnes
- Dr. Bill — J. Anthony Crane
- Dodo Jeremy — Jacque Laon Horton II
- Lucky — Jake Ryan Lozano
- Kyle McKittrick — Jared Canfield
- Jasir — Jay Vigliucci
- Cecilia Richardson (Real) — Jennifer Jiles
- Kirk — Jim Burke
- Joe Laurino — Jimmy Palumbo
- Jalen Wang — John-Henry Hirozawa
- Rolo Cristóbal — Jose Febus
- Manny Muscles — Joshua Grosso
- Yolanda — Kai Heath
- Lauren the Whisper — Kelsey Lea Jones
- Counselor Stefanie Gates — Kimberly S. Fairbanks
- Mother Dodo Yvonne — Kit Flanagan
- Kodak Black — Himself
- Danica Howard — Lana Autumn Schupbach
- Shanese — Latonia Phipps
- Cecilia Richardson (Fake) — Leah Loftin
- Mandy — Lexie Shoaibi
- Shayna — Lindsey Akers
- Chester — Lucas Dixon
- Rodney — Luigi Sottile
- Officer Gutierrez — Luis Vega
- Dook — Maleek Rae
- Marv — Mandal Man
- Viper — Maria Del Mar Gonzalez
- Levi — Matt Van Orden
- Hank — Matt Walton
- Hugo el Capitan — Matthew J. Harris
- Celine — Mia Matthews
- Kai — Michael Giese
- Abel — Michael Lynche
- Joey — Michael S. King
- Paulo Jimenez — Mike Smith Rivera
- Cerise — Nichole Galicia
- Drunk Aussie — Nick Atkinson
- Burim — Nickola Shreli
- Dodo Tyler — Niguel Quinn
- Priscilla Pace — Oriana Lada
- Dr. Merle — Pat Dwyer
- Maryam Ansari — Pooya Mohseni
- Roscoe — Quaz Degraft
- Pooch — Ralph Adriel Johnson
- Monterossa — Raymond Neil Hernandez
- Debora — Riley Noland
- Jerry Turner — RJ Brown
- Pablo — Rob Raco
- Elonzo — Rodrigo Lopresti
- Marco — Roy Jackson
- Andrew from Chuck’s — Ryan Lee Dunlap
- Ricky — Sage Ftacek
- Ali — Sahra Mellesse
- Little Sam — Himself
- Santino — Samuel Maria Gomez
- DJ Pretzel — Sandro Isaack
- The Pianist — Scott Storch
- Sir Todd Bancroft — Seán Mahon
- Bones — Sebastián Arroyo
- Sexyy Red — Herself
- Briana — Shannon Condon
- Emelda — Susanna Guzman
- Bailey the Pillar — Tess Marshall
- Sasha — Tianna Mendez
- Dorean — Tina Johnson
- Doug — Tommy Buck
- Sam the Bookie — Troy Hall
- Maleek Rivers — Tyreek Hill
- Samantha — Valerie Chandler
- Lexy Campbell — Viviana Cleveland
- Lavaughn — Will Cobbs
- Ian — Will Meyers
- Lorena Caminos — Yadira Correa
- Dodo Noah — Zane Pais