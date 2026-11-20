Rockstar has confirmed the full cast of actors in Grand Theft Auto 6.

While some eagle-eyed fans had been speculating about the game’s cast for month, Rockstar has now uploaded the game’s full credits to its website, meaning the entire GTA 6 cast is out in the wild.

So read on to find out the full cast of GTA 6. There may be spoilers ahead for characters that appear in the game, so keep that in mind before you proceed.

Check out our GTA 6 walkthrough hub.

Guides: If you're playing Grand Theft Auto 6, make sure to check out our complete walkthrough hub, featuring beginner tips, navigation experience explained, GTA 6 cheats, and more.

GTA 6 MAIN CAST

Rockstar has officially confirmed the main cast of GTA 6. While some actors have already confirmed that they’re in the game, such as Dylan Rourke and Manni L. Perez, others were unconfirmed until now. Jason Duval — Dylan Rourke

Lucia Caminos — Manni L. Perez

Donnie — Brad Carter

Cal — Bobby Moynihan

Brian Heder — Stephen Root

Lori Heder — Orlagh Cassidy

Kenton Rees — Machel Montano

Andy — Mallory Wu

Katerina Rosselli — Edwina Rai

Mattia Tauro — Massi Pregoni

Pilot Pete — Carl Palmer

Captain Aldo Méndez — Chris McKinney

Linda — Lisa Emery

Vicki — Taryn Manning

Dunk — Brad Fleischer

Moses “Mo” Watkins — Aaron Morton

Wyman — David Stishan

Billy — Spenser Granese

Bret Vogel — Jariko Denman

Dre’Quan — Naiqui Macabroad

Bae-Luxe — Hood Brat

Roxy Rashad — Krissy Celess

Boobie Ike — Mike Forbs

Tyrone Russo — Taylor Novak

Mia Caminos — Roselyn Sanchez

Papa Audacity — Brian Furey

Yago Jiménez — Victor Almanzar

Yasmani Cabrera — Hiram Delgado

Randy Kozlov — Serge Didenko

Benedict Halifax — Ian Scott McGregor

Karim — Rafi Silver

Raul Bautista — Manny Perez

Andrea — Christine Spang

DWNPLY — Denzel Curry

Raymond — Jaime Lincoln Smith

Felipe — Alfredo Diaz

Valentina — Josephine Phoenix

Nicole Park — Sierra Katow

Abraham Gonzalez — Nick Pupo

Francisco “Cisco” Delgado — Mario D’Leon

Nathan “Nate” Bozer — Brendan Sagalow

Raina Koleva — Oksana Grishina

Kordell Grant — Michael Jai White

Andrés de León — J. Eddie Martinez

Petra Navarro — Elaine Del Valle

César Navarro — Anthony Ruiz

Gustavo Herrera — Josue Gutierrez

KD — Jordan J. Adams

Rafa de León Navarro — Sebastian Montañez

Omar Dawoud — Barzin Akhavan

Dardan — Jake Ventimiglia

Giorgio Gallo — Sergio Castellitto

Vinny Capsik — Roger Wayne

Liz Jackson — Tifané Williams

Kevin Kueh — Abraham Lim

The Hitman — Michael Hollick

Deputy Sarah Fitzroy — Kelly Grago GTA 6 FULL CAST Rockstar has also revealed the game’s full cast, which includes minor characters.