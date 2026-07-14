All Lego Pokémon sets August 2026: Mewtwo, Rayquaza, and more

Here’s every Lego Pokémon set that will be released in August 2026.

The second wave of Lego Pokémon sets is due to release later this year, and in this article you’ll find a complete list of all of the sets that have currently been announced.

Included in this wave are several SmartPlay sets, as well as traditional Lego builds of Pokémon such as Rayquaza and Acanine. The first Pokémon minifigures will also be released as part of this wave.

The Pokémon Company and Lego have also announced two sets for October, both of which are listed at the bottom of this article.

All August 2026 Lego Pokémon sets

Training House with Pikachu #72164

Price: $69.99/ £59.99

Pieces: 400

Release Date: August 1

Charizard vs Jolteon Ultimate Battle #72167

Price: $119.99/ £109.99

Pieces: 751

Release Date: August 1

Mewtwo’s Lab Break #72163

Price: $69.99/ £59.99

Pieces: 605

Release Date: August 1

Umbreon vs. Garchomp Championship Battle #72165

Price: $79.99/ £69.99

Pieces: 831

Release Date: August 1

Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof #72155

Price:$19.99/ £17.99

Pieces: 240

Release Date: August 1

Eevee and Lapras’s Treasure Hunt #72162

Price: $59.99/ £54.99

Pieces: 623

Release Date: August 1

Cubone and Gengar’s Spooky Showdown #72166

Price: $89.99/ £79.99

Pieces: 782

Release Date: August 1

Charmander and Geodude’s Cavern #72157

Price: $19.99/ £17.99

Pieces: 198

Release Date: August 1

Drone Search for Mythical Mew #72161

Price: $49.99/ £44.99

Pieces: 429

Release Date: August 1

Trainer’s Buggy Adventure with Squirtle #72156

Price: $29.99/ £24.99

Pieces: 320

Release Date: August 1

Jigglypuff Concert #72159

Price: $14.99/ £12.99

Pieces: 88

Release Date: August 1

Sprigatito, Fuecoco and Quaxly Battle #72158

Price: $34.99/ £29.99

Pieces: 313

Release Date: August 1

Arcanine #72160

Price: $109.99/ £89.99

Pieces: 623

Release Date: August 1

Rayquaza #72168

Price: $129.99/ £119.99

Pieces: 623

Release Date: August 1

Munchlax #72150

Price: $69.99/ £59.99

Pieces: 757

Release Date: August 1

All September 2026 Lego Pokémon sets

Iconic Trainer Moments Poke Ball #72154

Price: $299.99/ £229.99

Pieces: 2386

Release Date: October 1

Up-scaled Red Minifigure #40868

Price: $79.99/ £69.99

Pieces: 930

Release Date: October 1