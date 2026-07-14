All Lego Pokémon sets August 2026: Mewtwo, Rayquaza, and more
Every upcoming Pokémon Lego Set and when they will be released
Here’s every Lego Pokémon set that will be released in August 2026.
The second wave of Lego Pokémon sets is due to release later this year, and in this article you’ll find a complete list of all of the sets that have currently been announced.
Included in this wave are several SmartPlay sets, as well as traditional Lego builds of Pokémon such as Rayquaza and Acanine. The first Pokémon minifigures will also be released as part of this wave.
The Pokémon Company and Lego have also announced two sets for October, both of which are listed at the bottom of this article.
All August 2026 Lego Pokémon sets
Training House with Pikachu #72164
Price: $69.99/ £59.99
Pieces: 400
Release Date: August 1
Charizard vs Jolteon Ultimate Battle #72167
Price: $119.99/ £109.99
Pieces: 751
Release Date: August 1
Mewtwo’s Lab Break #72163
Price: $69.99/ £59.99
Pieces: 605
Release Date: August 1
Umbreon vs. Garchomp Championship Battle #72165
Price: $79.99/ £69.99
Pieces: 831
Release Date: August 1
Berry Bash with Bulbasaur and Bidoof #72155
Price:$19.99/ £17.99
Pieces: 240
Release Date: August 1
Eevee and Lapras’s Treasure Hunt #72162
Price: $59.99/ £54.99
Pieces: 623
Release Date: August 1
Cubone and Gengar’s Spooky Showdown #72166
Price: $89.99/ £79.99
Pieces: 782
Release Date: August 1
Charmander and Geodude’s Cavern #72157
Price: $19.99/ £17.99
Pieces: 198
Release Date: August 1
Drone Search for Mythical Mew #72161
Price: $49.99/ £44.99
Pieces: 429
Release Date: August 1
Trainer’s Buggy Adventure with Squirtle #72156
Price: $29.99/ £24.99
Pieces: 320
Release Date: August 1
Jigglypuff Concert #72159
Price: $14.99/ £12.99
Pieces: 88
Release Date: August 1
Sprigatito, Fuecoco and Quaxly Battle #72158
Price: $34.99/ £29.99
Pieces: 313
Release Date: August 1
Arcanine #72160
Price: $109.99/ £89.99
Pieces: 623
Release Date: August 1
Rayquaza #72168
Price: $129.99/ £119.99
Pieces: 623
Release Date: August 1
Munchlax #72150
Price: $69.99/ £59.99
Pieces: 757
Release Date: August 1
All September 2026 Lego Pokémon sets
Iconic Trainer Moments Poke Ball #72154
Price: $299.99/ £229.99
Pieces: 2386
Release Date: October 1
Up-scaled Red Minifigure #40868
Price: $79.99/ £69.99
Pieces: 930
Release Date: October 1